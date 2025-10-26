Grave incidente stradale questa notte sulla strada Baldu-L’Agnata, in territorio di Tempio: intorno all’una una Bmw con a bordo cinque ragazzi è finita fuori strada, precipitando da un ponte per una decina di metri.

Uno degli occupanti, Omar Masia, 25 anni di Calangianus, è morto: era seduto su uno dei sedili dei passeggeri.

Nel dramma si è consumato un ulteriore dramma: il padre della vittima è un vigile del fuoco, che è stato tra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente.

L'auto distrutta (Foto: Busia)

Stando a quanto si apprende il gruppo di giovani era diretto a una festa di laurea.

Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Tempio.

- Notizia in aggiornamento –

