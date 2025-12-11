Il “Natale a Porto Cervo” è iniziato nel borgo smeraldino ieri pomeriggio, con la grande festa di inaugurazione, alla presenza di tante persone, di molti bambini, col parroco don Mauro Moretti che ha impartito la benedizione, del sindaco, Roberto Ragnedda, di Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding.

L’accensione dell’albero di Natale stilizzato è stata salutata da uno scroscio di applausi, seguito dall’apertura dei mercatini, dal balletto della scuola di Danza Aristea di Arzachena, dallo spettacolo Multicolor Butterflies, dagli Zampognari e l’aperitivo subito dopo; e poi dal Coro delle scuole di Abbiadori e in chiusura, l’arrivo di Babbo Natale e degli Elfi. Ospite della serata, Adele Grandulli, una delle migliori voci isolane, per il suo vasto repertorio di canzoni italiane e internazionali con le più celebri melodie natalizie, i classici napoletani ed i capolavori del repertorio inglese e americano.

Il cartellone continua oggi, 11 dicembre alle 18:00, con il quartetto di Josmil Neris. Originaria di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, Josmil Neris è una cantante e autrice dalla voce ricca e avvolgente. Ha definito uno stile raffinato e una forte presenza scenica che l'hanno portata ad esibirsi in Italia e collaborando con grandi nomi del jazz italiano, come il sassofonista Francesco Bearzatti che sarà presente come super ospite nel concerto smeraldino.

Il week end sarà animato, venerdì 12 dicembre, alle 18:00, dal celebre gruppo “Notte Veneziana in Rondò Veneziano”, con il suo repertorio barocco rivisitato in chiave moderna. La prima tribute band del calendario è sabato 13 dicembre alle ore 18:00, con il concerto dei “Queen on fire” per omaggiare uno dei più importanti gruppi musicali della storia. Ad animare l’esibizione del gruppo la parata dei trampolieri che percorreranno la passeggiata per la gioia di grandi e piccini. Domenica 14 dicembre altra tribute band che ha segnato la storia della musica del secolo scorso gli “Abba”: ad animare l’ultima serata del primo weekend della kermesse il gruppo “Abba Dream” che interpreterà le più belle canzoni del celebre gruppo svedese, un appuntamento che risveglierà tanti ricordi degli appassionati.

“Natale a Porto Cervo” si protrarrà, con altri eventi e concerti fino al 6 gennaio. Gli eventi di "Natale a Porto Cervo", organizzati e sponsorizzati da Smeralda Holding, in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, sono patrocinati e inseriti nel calendario generale delle manifestazioni di Natale del Comune di Arzachena.

