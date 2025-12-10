Parte da Olbia, sabato, l'ottava tappa (delle sessanta) della Fiamma olimpica e paralimpica che attraverserà la Sardegna per due giorni. Comune di passaggio della torcia, accesa in Grecia il 26 novembre e partita il 6 dicembre da Roma per il viaggio tra le centodieci province italiane, Olbia è un momento di staffetta tra i dodicimila chilometri di percorso che si concluderà a San Siro, a febbraio, con la cerimonia di accensione del braciere che aprirà ufficialmente i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Attualmente in Toscana, dopo aver salutato Lazio e Umbria, la torcia sbarca a Olbia, il 13 dicembre, e attraversa la città: partenza di fronte al palazzo del municipio, percorre via Regina Elena, via Redipuglia, via Roma, via Mameli, Corso Vittorio Veneto fino alla palestra della scuola Isticadeddu. Portata da cinque tedofori, la staffetta (che potrebbe variare) dell'ottava tappa è tra l'attrice sarda, Melissa Satta, il campione del mondo di corpo libero ai Mondiali del 2021, Nicola Bartolini, la nuorese Coppa Italia della pallamano, Silvia Basolu, e la medaglia d'oro di judo, Gianmario Fancello. Il viaggio della fiamma proseguirà per Sassari, Porto Torres, Stintino e Alghero fino a Nuoro, destinazione finale della giornata di passaggio. La nona tappa del Viaggio della Fiamma, che illuminerà Cagliari, domenica, parte da Oristano.

