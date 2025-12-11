Tempio Pausania si prepara a celebrare Maria Teresa Pirrigheddu, “Ambasciatrice del Bel Canto nel mondo”, alla quale l’Assessorato alla Cultura conferirà il Premio alla Carriera sabato 13 dicembre, alle 21, sul palco del Teatro del Carmine. Lo annuncia il sindaco, Gianni Addis. Una serata speciale, presentata da Ottavio Nieddu.

Nata a Tempio nel 1942, Pirrigheddu ha iniziato la sua attività professionale nel 1979 accanto a Giovannino Casu e Leonardo Cabizza. La sua affermazione definitiva, scrive il sindaco Addis, «arriva con l’esibizione a Ozieri durante un premio dedicato a Maria Teresa Cau: un successo che segna l’avvio di una carriera rilevante, destinata a farle conquistare il ruolo di massima interprete del canto gallurese». La sua voce ha risuonato non solo in Sardegna, ma anche a Torino, Genova, Venezia, Parigi e in Svizzera, e il suo percorso artistico comprende numerose incisioni, tra cui una realizzata con il maestro Sandro Fresi.

Lo scorso aprile l’ISRE di Nuoro le ha conferito il titolo di Ambasciatrice del Bel Canto nel mondo, insieme ad Anna Maria Puggioni.

«Fin dall’inizio del mandato – ricorda l’assessora Monica Liguori – abbiamo voluto riconoscere il valore di chi ha dato lustro alla nostra città. Maria Teresa Pirrigheddu ne è un esempio lampante».

© Riproduzione riservata