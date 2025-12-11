“Questo weekend Luras si unisce per qualcosa che vale davvero”. Con questo slogan prende il via l’iniziativa solidale organizzata dalla Pro Loco, dalla parrocchia di Nostra Signora del Rosario e dai Fidales 1990, che per due giorni trasformerà la gradinata della chiesa parrocchiale in un punto di raccolta dedicato alle famiglie in difficoltà. L’appuntamento è per sabato e domenica prossimi, dalle ore 10:00 alle 12:00, quando volontari e cittadini potranno contribuire, donando alimenti a lunga conservazione, pasta, riso, biscotti, prodotti per l’infanzia e articoli per la cura personale. L’obiettivo condiviso dal mondo laico e da quello religioso del paese gallurese, è quello sostenere in modo concreto i nuclei luresi che attraversano un momento di fragilità economica, in un periodo dell’anno in cui le necessità possono diventare più pressanti. “Un piccolo gesto può scaldare un grande cuore” ricordano gli organizzatori, sottolineando come ogni contributo rappresenti un segno tangibile e significativo di vicinanza. L’iniziativa vuole essere anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità, riaffermando quell’immagine di Luras “bella quando Luras è unita”, capace di mobilitarsi con discrezione ma con grande partecipazione. Un invito, dunque, a trasformare la solidarietà in un impegno condiviso, capace di fare la differenza per chi vive situazioni di disagio.

