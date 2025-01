La governatrice della Sardegna Alessandra Todde e l’assessore all’Industria Emanuele Cani oggi a Roma per incontrare il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dopo la decisione del Governo Meloni di impugnare la legge regionale sulle aree idonee per gli impianti per le energie rinnovabili.

Ma, mentre le Giunta regionale va avanti per la sua strada, la Rete e i comitati rilanciano la proposta di legge Pratobello 24, sostenuta da 211mila firme raccolte tra i cittadini.

Secondo gli attivisti, infatti, la Pratobello è «lo scudo urbanistico che serve all’Isola» contro l’assalto eolico e fotovoltaico al territorio.

