Raid vandalico nella struttura universitaria del Dipartimento di architettura di Alghero. Ignoti hanno danneggiato la scala di accesso all'edificio, con le inferriate che sono state divelte e scaraventate a terra. Si ripropone il problema sicurezza, con la richiesta di un sistema di telecamere di videosorveglianza, impianti carenti in un'area molto frequentata nelle ore serali.

L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, ma resta la preoccupazione degli atti vandalici che si ripetono ai danni delle strutture della università. In passato bande di teppisti avevano fatto irruzione nel locali del Dipartimento per tentare di trafugare le monete dei distributori di bevande e alimenti. Pochi spiccioli ma con danni evidenti alla struttura.

Erano stati sollecitati anche alcuni interventi per garantire una maggiore sicurezza dell'edificio, specie negli ingressi dove i vandali trovano più facile accesso.

