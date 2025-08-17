Fino a domani, lunedì 18 agosto, a Villa Verde, sono in programma i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta. Le iniziative sono organizzate dal Comitato della festa, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Oggi, domenica 17, dopo la processione del mattino per le vie del paese, accompagnata dalla fisarmonica di Luciano Fois e dalle launeddas di Fabio Piras, alle 18.30 i giochi per bambini e, alle 22.30, la serata musicale del gruppo “Evergreen”; a seguire Dj Ale Zeta. Domani, lunedì 18, ultimo giorno: alle 18.30 la processione, mentre nel tardo pomeriggio i giochi per bambini, la finale del torneo di calcetto e la serata musicale. Serata al via alle 22.30, con “Marta e il suo gruppo”, mentre la chiusura sarà del Dj Sandro Azzena.

