Domani, in omaggio con L’Unione Sarda, uno speciale di sedici pagine dedicato alle regate preliminari della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. Quattro giorni di sfide e di emozioni che porteranno Cagliari e la Sardegna all’attenzione mondiale degli appassionati di vela, e non solo.

Coordinato da Enrico Pilia, responsabile della redazione sportiva, lo speciale proporrà il programma dell’evento, i protagonisti (con il team di Luna Rossa in prima fila) e la storia della Coppa America. Al centro del giornale, nella versione cartacea l’inserto si potrà estrarre e conservare. Le sedici pagine saranno contenute anche nell’edizione digitale.

(Unioneonline)

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