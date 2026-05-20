Valorizzazione del monumento naturale “Sa rocca de sa pippia” presso la Foresta Demaniale dei Sette Fratelli. Il Lions Club Sinnai, da sempre attento al territorio e al patrimonio naturalistico, ha rivolto la sua attenzione e il suo impegno al recupero e valorizzazione di un monumento naturalistico presente nella Foresta Demaniale dei Sette Fratelli “Sa rocca de sa pippia”. Il monumento legato alla storia e alle leggende locali era stato nei decenni scorsi sporcato e vandalizzato. Il progetto di recupero, proposto dal compianto socio Marco Pistoia, e fortemente voluto dal presidente, avvocato Andrea Orrù, si è realizzato grazie alla costruttiva e concreta collaborazione tra il Lions Club Sinnai e l’Agenzia Forestas.

I risultati della collaborazione sono stati presentati nella mattina di sabato 16 maggio presso “Sa rocca de sa pippia” nella lussureggiante cornice della Foresta Demaniale dei Sette Fratelli, a breve distanza dal giardino botanico. Per l’occasione è stato posizionato un pannello illustrativo che racconta i processi geologici che hanno condotto alla formazione del massiccio del Sarrabus, la successiva azione di erosione perpetrata nei millenni dagli agenti atmosferici che ha determinato la sagoma di grandi massi granitici anche di dimensioni eccezionali come, appunto, Sa perda de sa pippia. Il pannello racconta anche la storia più recente del monumento naturale che per le sue eccezionali dimensioni ha attratto da sempre l’attenzione della popolazione locale, genti legate a una economia montana, dedita alla pastorizia e alla produzione del carbone, che attraverso leggende hanno unito le loro storie di vita alla grande pietra attraverso racconti più o meno felici narrati nel pannello illustrativo.

La mattina è proseguita con una passeggiata presso il vicino giardino botanico, visita al recinto dei cervi e deposizione di un omaggio floreale presso la vecchia caserma forestale in ricordo dei forestali che persero la vita nello svolgimento del proprio dovere nell’aprile del 1903.

L’attenzione al rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico-naturalistico connota il Lions Club di Sinnai fin dalla sua nascita e si manifesta e si rinnova in iniziative quali “la giornata della salute in pineta”, piacevoli momenti di socialità che coniugano l’attenzione per la salute delle persone, l’amore per la natura, l’ambiente; iniziative sempre svolte in collaborazione con le istituzioni locali

Quest’ultimo intervento ha voluto riportare all’originario splendore naturale il sito e vuole essere un invito alla popolazione tutta al riconoscimento, protezione e rispetto di monumento naturale strettamente legato alla storia e cultura locale.

© Riproduzione riservata