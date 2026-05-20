È un’associazione temporanea di imprese a essersi aggiudicata il maxi appalto per la riqualificazione del polo scolastico di Lanusei. È composta dalle ditte Gesuino Monni di Arzana, Mario Piroddi edilizia artigiana di Lanusei e Conscoop di Forlì. L’appalto è stato aggiudicato per 5,1 milioni di euro, risultato del ribasso del 21 per cento.

«Siamo molto soddisfatti per aver completato la procedura di un progetto difficile da gestire e che ora prosegue. Hanno partecipato diverse imprese e ci fa piacere - commenta il sindaco, Davide Burchi - che tra i concorrenti ce ne fossero tanti ogliastrini e un’ati del posto si sia aggiudicata l’appalto. Abbiamo impiegato notevoli energie sul progetto e siamo contenti di aver gestito l’iter con una commissione interna. Ci auguriamo che la nuova scuola possa offrire un livello di preparazione eccellente ai nostri ragazzi per essere competitivi ovunque».

L’intervento prevede lo spostamento di Elementari e Medie nel caseggiato dei Geometri, istituto destinato al trasloco nell’ala di nuova costruzione che sorgerà accanto all’Artistico. La durata dell’appalto è di 750 giorni. Nelle intenzioni amministrative, il maxi progetto si inquadra anche come forma di contrasto allo spopolamento, fenomeno che la Giunta comunale vuole combattere mettendo a disposizione delle comunità servizi di qualità.

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