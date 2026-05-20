Paura questa sera in via Roma, a Cagliari, per un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e una Volkswagen Golf. Lo schianto frontale è avvenuto nella carreggiata lato portici, causando rallentamenti e pesanti disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti e gestire la viabilità. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Gianluigi Deidda

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