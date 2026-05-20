Offese al sindaco di Porto Torres: solidarietà dai sindaci del SassareseI filmati mostrano un uomo incappucciato che si avvicina alla parete con una bomboletta spray per tracciare la scritta nera sulla facciata del Municipio
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Solidarietà bipartisan dai candidati sindaci per il Comune di Porto Torres e dai sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Sassari per il primo cittadino Massimo Mulas, attaccato da frasi offensive apparse sulla facciata del municipio.
Questa mattina le scritte ingiuriose contro il sindaco sui muri del palazzo comunale, vicino all’ingresso dell’edificio, nella piazza Umberto I, un reato punibile penalmente sul quale indagano gli agenti della Digos, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza del municipio per cercare di arrivare al colpevole.
I filmati mostrano un uomo incappucciato che si avvicina alla parete con una bomboletta spray per tracciare la scritta nera. I messaggi di solidarietà sono giunti da ogni parte, compresi i candidati alla carica di sindaco in competizione a Porto Torres, a partire dal centrodestra con Ivan Cermelli, da Sara Dettori alla guida dello schieramento civico identitario e da Loredana De Marco per Porto Torres C'è. Il clima di veleno che sta inasprendo gli animi a pochi giorni dalle elezioni, rischia di innescare un meccanismo di contrasti ed episodi critici.