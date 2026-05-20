In pista hanno dato il meglio di sé, portando in alto i colori dell’Istituto globale di Jerzu. L’occasione era quella dei Nuovi giochi della gioventù. Gli alunni, iscritti ai licei Scientifico e Linguistico, sono rientrati a casa infilando in valigia cinque medaglie, delle quali due d’oro in due diverse discipline a Macomer. La medaglia più importante è valsa la qualificazione alla finale nazionale che si terrà a Roma dal 26 al 29 maggio.

Le hanno vinte Ilaria Gaviano nel salto in alto e la staffetta 4×100 femminile con la batteria composta dalla stessa Ilaria Gaviano, Irene Demurtas, Giorgia Melis e Alessandra Caredda. Gli alunni dell’Istituto globale, seguite dall’insegnante Paolo Serra, hanno vinto anche un argento (Giorgia Melis nel salto in lungo) e due bronzi (Luca Piroddi nel lancio del peso e Irene Demurtas nei 100 metri a ostacoli.

L’Istituto ha partecipato con squadre sia femminili sia maschili in tutte le discipline.

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