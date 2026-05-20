Indennità Fibromialgia, a Sinnai domande prorogate al 31 maggioIstanze esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata
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Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per il sussidio economico denominato “Indennità regionale Fibromialgia (IRF)”, finalizzato a facilitare, sotto l’aspetto economico, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.
Coloro che non hanno presentato la domanda per l’ottenimento dell’IRF entro il termine del 30 aprile scorso, possono farlo dal 19 maggio scorso ed entro e non oltre le ore 23,59 del 31 maggio prossimo, esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, accessibile mediante SPID o CIE del beneficiario o del suo rappresentante legale.
L'indennità, pari a 800 euro nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, è destinata a tutti i soggetti aventi una diagnosi di fibromialgia, certificata entro la data del 30 aprile scorso.