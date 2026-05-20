Si è concluso tra sorrisi, letture e tanta partecipazione il laboratorio “Il mondo in un libro”, ospitato dalla Biblioteca comunale di Guamaggiore dedicato ai più piccoli. L’ultimo appuntamento, celebrato nella Giornata Mondiale delle Api, ha trasformato gli spazi della biblioteca in un piccolo alveare di storie, colori e fantasia.

Per un intero anno i bambini hanno partecipato a incontri di lettura e attività creative, viaggiando da una storia all’altra tra racconti, giochi e momenti di scoperta condivisa. Un percorso che ha saputo unire educazione e divertimento, stimolando curiosità e amore per i libri. L’iniziativa si è chiusa con una giornata di festa dedicata alle api, in un clima di entusiasmo e partecipazione. Gli organizzatori hanno ringraziato bambini e maestre per il lavoro svolto.

Il progetto ha rappresentato un importante momento di crescita e socializzazione per i giovani partecipanti, confermando il ruolo della biblioteca del paese nel cuore della Trexenta come spazio di incontro, creatività e comunità.

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