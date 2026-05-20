Tra gli attivisti internazionali a bordo della Global Sumud Flotilla, bloccata nel porto di Ashdod dalla marina israeliana, anche una donna di Olbia, Ilaria Mancosu a bordo della nave Amazon, e un uomo di Cagliari, Giancarlo Frongia sull’imbarcazione Last Dream.

I consiglieri comunali del Partito Democratico e il circolo cittadino rivolgono

«un appello al ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale perché si attivino tutti i canali diplomatici per garantire una costante assistenza consolare, pretendendo un immediato rilascio e un rimpatrio sicuro e protetto dei nostri ventinove connazionali».

Sulle immagini diffuse via social nelle ultime ore dal ministro israeliano Itamar Ben Gvir che mostrano i volontari umanitari, inclusi i due sardi, dice il PD, «ammanettati, bendati, costretti a terra e derisi pubblicamente a favore di telecamera, sono agghiaccianti e intollerabili: siamo davanti a una vera e propria esibizione propagandistica mirata all'umiliazione sistematica di civili».

Il Partito Democratico di Olbia chiede «alle istituzioni locali, regionali e nazionali di fare fronte comune, senza distinzione di colore politico, per tutelare la vita, la dignità e diritti dei nostri concittadini: la comunità di Olbia e la Sardegna non possono rimanere indifferenti di fronte alla sorte di chi spende la vita per la solidarietà né può accettare che una concittadina venga sottoposta a trattamenti degradanti».

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