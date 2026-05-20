Caos traffico in via Monserrato a SestuGli automobilisti protestano per le lunghissime attese in fila
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Caos traffico a Sestu per i nuovi lavori per realizzare il percorso ciclopedonale in via Monserrato, che collegherà il centro città al quartiere Ateneo. I lavori sono attesi da anni perché finalmente consentiranno di percorrere la strada anche a piedi e in bici in sicurezza.
Ma intanto gli automobilisti protestano per le lunghissime attese in fila, e il tema diventa anche occasione di scontro politico in vista dalle elezioni, con critiche dall'opposizione di Michela Mura e la lista civica Sestu Terra Mia di Antonio Manca, mentre l'amministrazione della sindaca Paola Secci difende i lavori.
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