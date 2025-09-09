La metro di Cagliari è quasi pronta alla riapertura, dopo un lunghissimo periodo di slittamenti. Nelle prossime settimane dalla fermata di San Gottardo a Repubblica si tornerà a viaggiare sui vagoni: lo assicura l'Arst. «Lo scorso 4 settembre», spiega il direttore generale Carlo Poledrini, «si è riunita per la seconda volta la Commissione ministeriale per l'agibilità per il collaudo della linea, dopo i lavori di realizzazione del raddoppio sul tratto di Caracalla-Gennari». A breve verrà avviato il pre-esercizio, senza passeggeri: «Durerà circa 5-7 giorni, il tutto dovrebbe concludersi entro il mese di settembre. Non sono stati rilevati elementi ostativi che possano creare ulteriori differimenti».

Il percorso sembra tracciato. Anche se sarà praticamente impossibile rivedere la metro in concomitanza con la riapertura delle scuole. Una ripresa dei viaggi fondamentale per decongestionare il traffico delle auto appesantito dai genitori che in questi anni hanno accompagnato i figli a scuola usando il mezzo privato.

L'autobus sostitutivo c'è – è il 29 – ma viaggia in molti tratti insieme alle altre auto. E i tempi di percorrenza non sono garantiti come invece accade per la metro di superficie. Un servizio di collegamento fondamentale anche per gli studenti che frequentano le lezioni e sostengono gli esami alla cittadella universitaria di Monserrato.

(Unioneonline)

