«Dove sono gli antifascisti?»: il coro viene scandito dagli adepti di Casapund, davanti al loro “Spazio non conforme” in via Cervi, a Cagliari. Una donna riprende quello sparuto manipolo, che alza la voce durante la manifestazione degli antifascisti in scena alcune strade più in là, sotto il controllo delle forze dell’ordine.

Ma non si limita a tenere il telefono con la telecamera attiva: «Sono qui, io sono antifascista», risponde la donna, scatenando la reazione indignata dei neofascisti.

Il video circola da qualche giorno. E oggi è finito all’attenzione del deputato del Pd, Marco Furfaro. Quelli di Casapund urlano «finché accade una cosa bellissima», scrive il dem con delega al contrasto delle disuguaglianze, «Dal silenzio dei balconi si alza una sola voce, calma e netta. La voce di una donna: “Qui! Io sono antifascista”. Perché basta poco, a volte una sola persona, una sola voce, per ricordare a certi guerrieri da marciapiede quanto siano fragili senza il branco, quanto siano piccoli davanti a chi il coraggio ce l’ha davvero. E la verità è questa», conclude Furfaro, «gli antifascisti non devono farsi cercare. Sono ovunque, siamo ovunque».

