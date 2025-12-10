Cagliari, a fuoco una casa al settimo piano di un palazzo: paura a Sant’EliaL’inquilino assistito dai soccorritori del 118: verifiche sulla struttura
Paura, ma per fortuna nessuna conseguenze per i coinvolti, questa sera intorno alle 20,30 per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al settimo piano di un palazzo del quartiere di Sant’Elia, a Cagliari.
Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco partite dal comando di viale Marconi, con autobotte e autoscala.
Le fiamme, partite dalla camera da letto, sono state domate. L’inquilino è stato assistito dagli operatori del 118 ma non ha riportato ustioni.
Dopo la bonifica sono state effettuate le verifiche sulla stabilità della struttura.
(Unioneonline/E.Fr.)