Il servizio di raccolta della plastica non è garantito nei prossimi giorni a Cagliari.

Lo riferisce il Comune, che ha inviato segnalazioni al ministero dell’Ambiente e alla Regione Sardegna.

Il problema, che riguarda diversi centri dell’Isola e del territorio nazionale, è legato alle difficoltà della filiera degli imballaggi. Gli impianti che trattano la plastica sono pieni e non riescono ad accogliere altro materiale.

Un situazione che può ripercuotersi anche sul capoluogo sardo: «Il servizio di raccolta potrebbe infatti non essere garantito nei prossimi giorni, con possibili ritardi o sospensioni temporanee», fa sapere il Comune, che «sta monitorando la situazione», ma al momento non è in grado di «assicurare la regolarità del servizio».

Il settore del riciclo degli imballaggi in plastica sta affrontando una crisi strutturale, dovuta ai costi elevati delle operazioni di trattamento e alla concorrenza di prodotti plastici provenienti da Paesi extra UE che hanno determinato una saturazione degli impianti nazionali. Un problema che coinvolge l’intera filiera nazionale. Cagliari e i centri dell’hinterland hanno già superato qualche settimana fa una situazione analoga, che ora si sta ripresentando.

