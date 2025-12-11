Non è stato un incidente ma un vero rogo doloso quello di ieri a Sant’Elia.

Questo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari che hanno arrestato un uomo per incendio e maltrattamenti in famiglia.

L’allarme è scattato ieri sera e i militari sono intervenuti assieme a due squadre dei vigili del fuoco: le fiamme avevano avviluppato un appartamento al settimo piano di un condominio.

Nessuno è rimasto ferito e, una volta spento l’incendio, sono scattate le indagini. E i carabinieri hanno accertato che, poco prima, sarebbe stato proprio il 54enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ad appiccare il fuoco nella casa della compagna dopo che lei si era rifiutata di dargli soldi.

L’indagato è stato rintracciato nello stesso palazzo e accompagnato in caserma. Quindi, come disposto dall’autorità giudiziaria, portato a Uta.



