Cagliari, a Sant’Elia temporanea interruzione della rete idricaL’intervento è in programma lunedì 15 dicembre fra le 8:30 e le 16:30. L’elenco delle vie interessate
Per consentire il completamento dei lavori sulle reti idriche, lunedì 15 dicembre dalle 8.30 fino alle 16.30 sarà temporaneamente sospesa la fornitura dell’acqua nel quartiere Sant’Elia di Cagliari.
Le vie dove si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni sono: Vespucci; Magellano; Schiavazzi; Utzeri; Manurita e traversa; Carmen Melis; Livingstone; De Luna; Ferrara; Fasano; Dei Musicisti; Gabriel; Rachel; Buzenac; piazza Falchi; piazza Lao Silesu; piazza Demuro; Borgo Sant’Elia; vecchio piazzale Borgo Sant’Elia; zona stadio. Una volta concluse le operazioni, il servizio riprenderà a pieno regime.
Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse terminare in anticipo rispetto a quanto previsto.
Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa chiamando il numero verde 800.022.040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.
Abbanoa segnala che al momento del ripristino del servizio l’acqua potrebbe essere torbida.