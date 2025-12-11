Cagliari ha una nuova nonnina centenaria. Lucia Teresa Trincas è stata festeggiata oggi dai familiari spegnendo le tradizionali cento candeline, circondata dall’affetto della sua grande famiglia. Nata in città, ha vissuto nella via monsignor Piovella per trasferirsi poi nel quartiere di Is Mirrionis. Conserva ancora una buona memoria ed un buon appettito. Un secolo di storia, durante il quale ha anche ffrontando momenti difficili, tra cui gli anni durissimi della guerra e la morte del marito Francesco Manis, 26 anni fa e di una figlia di 48 anni (Gabriella). Non ha mai perso la sua forza e la sua dolcezza, raccontando ai figli, nipoti e pronipoti la sua vita, la sua Cagliari che fu.

«Di nostra mamma cosa possiamo dire», raccontano i figli. «Ha vissuto 100 anni fatti di alti e bassi. Conobbe nostro padre quando era ancora una ragazzina e, a soli 17 anni, decisero di sposarsi. Lui faceva l’autotrasportatore: spesso era in viaggio, con mamma che portava avanti la casa con coraggio e determinazione».

Per un periodo la coppia ha temuto di non poter avere figli: i medici le dissero che non sarebbe stato possibile. La vita, però, aveva altri piani. «Dopo quella notizia dolorosa — ricordano i figli, siamo arrivati in otto (Pina, Marisa, Paolo, Gabriella, Ornella, Tore, Isa e Sandra). Una di noi (Gabriella) purtroppo non c'è più».

Lucia Teresa Trincas non ha mai lavorato fuori casa, ma ha dedicato ogni energia ai suoi figli: preparava da mangiare per tutti, cuciva vestitini che poi faceva indossare nelle feste. «È stata molto severa — ammettono —riuscendo a creare una famiglia davvero unita».

La nonnina è anche trisnonna da 15 anni. Una donna che ha visto il mondo cambiare e che, con il suo esempio, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi la ama.

