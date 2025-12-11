Cagliari accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Domenica 14 dicembre il capoluogo sarà una delle tappe del viaggio del simbolo dei Giochi, un evento che richiamerà pubblico e curiosi lungo le vie del percorso. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha disposto una serie di divieti temporanei di transito e sosta. Le prescrizioni saranno in vigore dalle 8 alle 20 di domenica e riguarderanno alcune arterie centrali della città.

Via Roma, lato portici, sarà chiusa al transito per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli al seguito della manifestazione e per i mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

In viale Diaz, nel tratto compreso tra piazza Scopigno e via Catania, scatterà il divieto di sosta con rimozione sul lato destro in direzione via Catania, mentre in via Rockefeller, tra via Pessagno e via Rolando, lo stesso divieto sarà valido sul lato destro in direzione via Rolando. In entrambi i casi potranno sostare solo i veicoli al seguito dell’evento.

