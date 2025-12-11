Nel pomeriggio
11 dicembre 2025 alle 18:29aggiornato il 11 dicembre 2025 alle 18:31
Caos traffico a Cagliari: lunghe code e rallentamentiDiversi tamponamenti hanno mandato in tilt la circolazione fra Asse Mediano, viale Marconi, 554 e via Vesalio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Pomeriggio di caos traffico a Cagliari tra Asse Mediano, viale Marconi, 554 e via Vesalio.
A mandare in tilt la circolazione sono stati diversi tamponamenti, che hanno creato rallentamenti e lunghissime file.
Nessun incidente di rilievo è stato però segnalato dalla Polizia locale.
© Riproduzione riservata