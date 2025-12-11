Pomeriggio di caos traffico a Cagliari tra Asse Mediano, viale Marconi, 554 e via Vesalio.

A mandare in tilt la circolazione sono stati diversi tamponamenti, che hanno creato rallentamenti e lunghissime file.

Nessun incidente di rilievo è stato però segnalato dalla Polizia locale.

