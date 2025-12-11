Su richiesta del Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei Nazionali di Cagliari, il servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune di Cagliari ha pubblicato un'ordinanza per la chiusura al traffico tra viale Buoncammino e piazza Arsenale per il proseguimento dei lavori nell'arco di Porta Cristina.

In particolare, da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre, sono istituite la chiusura alla circolazione veicolare in Porta Cristina (porta di collegamento tra viale Buoncammino e piazza Arsenale) e la direzione obbligatoria a sinistra nella via Fiume all'intersezione con viale Buoncammino.

Lo stesso provvedimento stabilisce l'anticipo alle 8 dell'orario del varco Palazzo delle Seziate per la ZTL di Castello. Il transito in viale Buoncammino, nel tratto compreso tra via Belvedere e Porta Cristina (nel senso di percorrenza da via Belvedere a Porta Cristina) è consentito ai mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori, ai mezzi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e alle ambulanze, per la negli spazi delimitati, per l'accesso ai passi carrabili e per le operazioni di carico scarico. Dovranno essere sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.

© Riproduzione riservata