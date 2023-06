Un maniaco seriale a Cagliari? Che si apposta in luoghi bui nei pressi di eventi molto frequentati in cerca di vittime da molestare e aggredire?

L’inquietante ipotesi prende sempre più corpo. Potrebbero essere più di due le donne molestate nelle ultime settimane in città. «È accaduto anche a me», dicono alcune ragazze che si sono ritrovate sulle pagine social e sostengono di essere state anch’esse vittime di un maniaco, la cui descrizione coincide con quella fatta dalle due giovani che hanno sporto denuncia.

I casi denunciati alle forze dell’ordine sono due. Il primo avvenuto il 27 maggio durante la festa al parco San Michele. La 32enne si è allontanata per un attimo fuori, da sola, ed è stata avvicinata da uno sconosciuto e palpeggiata. Ha reagito, ha urlato ed è tornata dagli amici chiedendo aiuto, mentre l’uomo è fuggito. Dopo qualche giorno è andata in questura, in via Amat, e ha denunciato un’aggressione a sfondo sessuale.

Il secondo risale al 12 giugno ed è stato denunciato ai carabinieri di via Nuoro. Vittima una studentessa: stava seguendo i concerti di Ateneika, quando nei parcheggi di via Is Mirrionis è stata toccata e palpeggiata. Ha reagito per liberarsi ed è stata colpita al volto, ma con lei c’era un’amica e sono riuscite a metterlo in fuga.

Le due vittime si sono sentite e confrontate, le descrizioni coincidono: uomo molto giovane, alto, volto coperto da una sciarpa o un cappuccio, che si apposta in luoghi bui e appartati vicino ad eventi molto frequentati per poi cercare il momento giusto per entrare in azione. Descrizione che coincide anche con quelle riportate da altre ragazze che si sono ritrovate sui social network.

Le forze dell’ordine invitano tutte le vittime a denunciare e indagano per individuare quello che potrebbe essere un maniaco seriale. Ogni passo richiede cautela, al momento sono all’esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza, in cerca di dettagli utili a ricostruire la vicenda e ad individuare il maniaco, per scongiurare il timore che avvengano nuovamente episodi del genere.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata