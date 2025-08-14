Ha rubato un cellulare e un paio di occhiali da un autosalone. E quando gli agenti sono arrivati per arrestarlo ha danneggiato la Volante.

Tutto è successo nella zona industriale di Cagliari. A far scattare l’allarme i titolari dell’attività, che avevano ricostruito il furto attraverso le immagini dell’impianti di videosorveglianza. Così è partita la chiamata al 112.

Grazie alla descrizione e al tracciamento dello smartphone gli agenti hanno individuato un ventiquattrenne, straniero, che ancora si trovava in zona.

Una volta bloccato ha opposto una forte resistenza, tanto che i poliziotti hanno avuto non poca difficoltà a metterlo in condizione di non nuocere. Nonostante ciò, l’uomo ha danneggiato l’auto di servizio con calci e testate, scardinando il finestrino posteriore.

L’uomo è stato trattenuto negli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato in flagranza di furto aggravato in concorso.

(Unioneonline)

