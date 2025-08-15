La Polizia indaga sul misterioso ferimento di un 22enne algerino avvenuto ieri notte in piazza Matteotti a Cagliari. Il giovane é stato trovato con una ferita alla pancia: soccorso dal personale del 118 é stato accompagnato al Policlinico di Monserrato ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Ancora da capire cosa sia successo e che tipo di arma (coltello o bottiglia rotta) sia stata usata per quella che potrebbe essere un’aggressione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante. Anche il giovane per ora non avrebbe fornito elementi utili a far chiarezza sull’accaduto.

© Riproduzione riservata