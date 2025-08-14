Cagliari, rischio incidenti per i bambini in piazzetta CambosuUna vecchia edicola dismessa da tempo, lascia sul terreno spuntoni di ferro e buche non sistemate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I bambini di Cagliari riscoprono il piacere di giocare all’aperto in piazzetta Cambosu, in via della Pineta, ma l’area presenta ancora pericoli evidenti. Una vecchia edicola, ormai dismessa da tempo, lascia sul terreno spuntoni di ferro e buche non sistemate, esponendo i più piccoli al rischio di incidenti.
I residenti della zona denunciano la situazione e chiedono un intervento urgente da parte del Comune per mettere in sicurezza la piazzetta. «È un peccato vedere i bambini limitati nel muoversi in uno spazio “libero” sotto casa – racconta uno dei genitori – eppure basterebbe poco per rendere l’area davvero fruibile».
La piazzetta è infatti, uno spazio pubblico riscoperto da anziani e famiglie del quartiere, e la presenza di ostacoli metallici e buche compromette la serenità dei momenti di gioco.
(Unioneonline/Fr.Me.)