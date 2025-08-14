Cagliari, in fiamme un balcone in via FracastoroIl rogo sarebbe partito da alcuni elettrodomestici, forse causato da un cortocircuito
Paura nella serata di ieri in via Fracastoro, a Cagliari. Intorno alle 22,30 è scoppiato un incendio al terzo piano di una palazzina condominiale.
Sul posto sono intervenute le squadre della sede centrale del comando dei vigili del fuoco: gli operatori con il supporto di un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte, hanno domato il rogo che ha coinvolto un balcone, dei piccoli elettrodomestici e parte della cucina.
L’area è stata messa in sicurezza ed è stata evitata la propagazione delle fiamme all'intera abitazione e agli appartamenti adiacenti.
Nonostante l’allarme iniziale, non si registrano persone coinvolte. Nella strada di Monte Mixi anche la polizia e, in via precauzionale, gli operatori del 118 con un’ambulanza.
(Unioneonline/E.Fr.)