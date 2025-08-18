Tre migranti algerini, di 21, 25 e 28 anni, destinatari di provvedimenti di respingimento e rientrati in Italia prima del periodo previsto di autorizzazione al reingresso sul territorio nazionale, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari.

I cittadini stranieri, che avevano raggiunto le coste del Sud Sardegna nei giorni scorsi, erano stati portati al centro di prima accoglienza di Monastir per essere sottoposti alle procedure di identificazione.

Riscontrate le violazioni, è scattato l’arresto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata