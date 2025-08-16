Batterie di auto, scariche, utilizzate per ancorare i gazebo dei venditori ambulanti. 

Succede a Marina Piccola, litorale di Cagliari.  A inviare la segnalazione è un lettore, spesso impegnato in iniziative a difesa dell’ambiente: «Le batterie al piombo, comunemente utilizzate in auto, moto e altri veicoli, rientrano nel codice Cer 160601*. Questo codice», spiega, «identifica i rifiuti pericolosi contenenti piombo». Quindi dovrebbero essere smaltirti secondo rigorose procedure.

E se in ballo c’è l’ecosistema, a guadagnare da questo allestimento non è certo l’estetica a guadagnarci. 

(Unioneonline)

 

© Riproduzione riservata