Marina Piccola, batterie di auto usate per “ancorare” i gazeboLa segnalazione: «Sono rifiuti pericolosi che contengono piombo»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Batterie di auto, scariche, utilizzate per ancorare i gazebo dei venditori ambulanti.
Succede a Marina Piccola, litorale di Cagliari. A inviare la segnalazione è un lettore, spesso impegnato in iniziative a difesa dell’ambiente: «Le batterie al piombo, comunemente utilizzate in auto, moto e altri veicoli, rientrano nel codice Cer 160601*. Questo codice», spiega, «identifica i rifiuti pericolosi contenenti piombo». Quindi dovrebbero essere smaltirti secondo rigorose procedure.
E se in ballo c’è l’ecosistema, a guadagnare da questo allestimento non è certo l’estetica a guadagnarci.
(Unioneonline)