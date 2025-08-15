Presenza costante in tutta la provincia, con particolare attenzione ai reati predatori, alla sicurezza di cittadini e turisti e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Queste le principali linee d’azione e gli obiettivi da conseguire nella giornata di Ferragosto, li ha illustrati stamani il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, salutando il personale impegnato nei servizi straordinari di controllo del territorio.

Grasso ha anche voluto ringraziare tutti i militari per lo straordinario impegno profuso non solo nei giorni a ridosso del Ferragosto, ma durante l’intero periodo estivo, sottolineando come il lavoro svolto rappresenti un fondamentale presidio di sicurezza e legalità per le comunità del territorio.

L’attività odierna si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità predisposto dal Comando Provinciale, in linea con le determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e con le disposizioni del Comando Generale dell’Arma, che prevede servizi su spiagge, locali, centri abitati, mare e aree rurali, con il concorso di reparti speciali, elicottero e imbarcazioni.

«Ho chiesto ai Carabinieri del Comando Provinciale un impegno straordinario – ha sottolineato il Generale Grasso – per garantire la massima vicinanza alla collettività e la tutela della sicurezza pubblica, con dispositivi di controllo differenziati, flessibili e dinamici, in coordinamento con le altre forze impegnate sul territorio».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata