Diversi voli cancellati, centinaia di passeggeri rimasti a terra e disagi che proseguono anche nella giornata di oggi. È il bilancio dell'aeroporto di Cagliari-Elmas sul guasto al Centro di controllo d'area di Milano dell'Enav, che ieri sera ha mandato in tilt il traffico aereo in gran parte d'Italia, con un totale di ben 320 voli bloccati in decollo o in atterraggio negli aeroporti del Nord-Ovest.

La situazione ora sta tornando alla normalità, ma c'è ancora chi aspetta di essere riprotetto su un nuovo volo. Dalla compagnia Aeroitalia fanno sapere che i passeggeri rimasti bloccati ieri da Cagliari sono tutti ripartiti, mentre da Linate (dove sono rimasti fermi a decine, che hanno passato la notte in aeroporto) lo faranno in giornata ma senza causare slittamenti per gli altri voli programmati per oggi.

Tra i voli cancellati che hanno riguardato lo scalo di Cagliari uno Ryanair andata e ritorno con l'aeroporto di Bergamo, il volo FR3893 il cui atterraggio a Elmas era previsto per le 22.45 e il volo FR3892 che sarebbe dovuto partire direzione Lombardia alle 23.15. In continuità territoriale, invece, da Linate bloccati i voli XZ2359 (partenza alle 20, arrivo alle 21.20) e XZ2357 (partenza alle 22, arrivo alle 23.20).

Da ieri sera, il personale Sogaer dell'aeroporto di Cagliari è stato impegnato in un notevole lavoro per assistere i passeggeri, con il supporto del centro operativo per gestire l'emergenza che si è venuta a creare. A Milano, il guasto al centro radar è stato ora riparato e la ripresa del traffico aereo sta tornando regolare.

