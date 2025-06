«Ieri abbiamo lavorato per far ripristinare il sistema in raccordo con Enav a garanzia della tutela dei passeggeri, ora parte l'indagine per capire le origini dell'avaria ed attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema».

Così il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, sul guasto al Centro di controllo d'area di Milano dell'Enav che ieri sera ha determinato il blocco di circa 320 aerei in decollo o in atterraggio negli scali del Nordovest dell'Italia. Enac, ha aggiunto, «ha un ruolo di vigilanza su Enav».

Il disservizio ha causato pesanti disagi anche a centinaia di passeggeri sardi.

«Abbiamo fatto in modo - ha proseguito Di Palma - che i passeggeri fossero assistiti dalle società di gestione. Da domani si faranno le analisi per capire cosa è successo. Sembra sia stato un problema di decadimento della trasmissione dati addebitabile a soggetti che lavorano a supporto di Enav in un sistema molto complesso».

Il rateo zero, cioè il blocco di decolli ed atterraggi, ha sottolineato il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, «è stato adottato nella serata di sabato quando il sistema era in sicurezza. In un paio d'ore tutto è ripartito al meglio, la notte ha aiutato ad evitare eccessivi disservizi».

In settimana, ha assicurato Di Palma, «consegneremo al governo un report completo su quanto accaduto. Bisognerà approfondire seguendo tutta la filiera che compone il sistema e che non è riferibile solo ad Enav, ci sono dei soggetti esterni».

Dal Mit fanno sapere che Matteo Salvini «ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione ed è costantemente in contatto con tutti i soggetti coinvolti a partire da Enav».

Ma il Pd va all’attacco: «Dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo. Il caos aereo che ha colpito gli aeroporti del Nord-Ovest è l'ennesimo fallimento del peggior ministro dei Trasporti della storia repubblicana», dichiarano in una nota congiunta i deputati del Partito Democratico Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in Commissione Trasporti, e Andrea Casu, vicepresidente della stessa Commissione, annunciando la presentazione di un'interrogazione parlamentare urgente.

«Quanto accaduto - proseguono i deputati Dem - è gravissimo: passeggeri bloccati a terra per ore, famiglie costrette a passare la notte in aeroporto, vacanze rovinate. Davvero inaccettabile che, nel 2025, si possa verificare un guasto così impattante senza che ci siano risposte chiare e immediate sulle responsabilità e sulle misure adottate per prevenirlo. Salvini si limita a comunicare a posteriori che ha 'seguito la situazione'. Ma è ora che il Ministro venga in Parlamento a riferire perché il sistema di controllo aereo ha mostrato una simile vulnerabilità».

