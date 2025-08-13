Non cibo ma droga: arrestato rider, consegnava stupefacenti per tutta CagliariObbligo di firma per un 31enne, in casa marijuana e hashish
Sfruttava la sua attività di rider per spacciare droga in tutta la città.
La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio un cagliaritano di 31 anni. Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo i suoi movimenti e la sua abitazione, utilizzata come base per custodire droga.
Martedì i poliziotti hanno perquisito la casa trovando 250 grammi di marijuana, 110 grammi di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 10.000 euro in contanti, presunto frutto dell’attività illecita.
I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti al gip che questa mattina dopo l’udienza per direttissima ha convalidato l’arresto con la misura dell'obbligo della firma.
(Unioneonline)