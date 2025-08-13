Anche la Guardia Civil a Cagliari. Con l’avvio della stagione estiva, è operativa nel capoluogo sardo la pattuglia italo-spagnola per la sicurezza dei turisti.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della cooperazione prevista dagli accordi tra Italia e Spagna e nel più ampio programma europeo di sicurezza partecipata nelle aree a vocazione turistica, mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei principali centri ad alta affluenza, offrendo un punto di riferimento immediato e riconoscibile sia per i cittadini italiani che per i numerosi visitatori spagnoli presenti nel sud Sardegna.

Le pattuglie miste opereranno nel capoluogo e nelle località costiere limitrofe, con particolare attenzione alle zone balneari, agli eventi pubblici e ai luoghi maggiormente frequentati durante il periodo estivo.

L’obiettivo, spiega l’Arma, è aumentare il livello di percezione della sicurezza e garantire una vacanza serena a tutti coloro che scelgono la Sardegna come meta estiva.
(Unioneonline)

© Riproduzione riservata