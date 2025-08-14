Ambiente
14 agosto 2025 alle 19:20aggiornato il 14 agosto 2025 alle 19:32
Discariche, le cartoline della vergogna: l’editoriale del direttore«Un colpo al cuore all’ambiente, una pessima cartolina per la Sardegna»
Un colpo al cuore all’ambiente, una pessima cartolina per la Sardegna. L’emergenza discariche, che da decenni assedia troppi angoli dell’Isola, alimenta la polemica dei sindaci, spesso impotenti davanti alla portata del problema, una vera e propria intervista. Alla piaga dell’incuria e dell’inciviltà e dedicato l’editoriale del direttore Emanuele Dessì oggi al Tg di Videolina.
