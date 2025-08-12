Gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo. Sono le irregolarità riscontrate dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari a bordo di una "General cargo" battente bandiera Liberia che è stata fermata al porto di Cagliari.

Con una stazza lorda di 7.345 tonnellate, quasi 120 metri di lunghezza, costruita 20 anni fa, la nave, è arrivata nel porto canale l'8 agosto per operazioni commerciali. Come avviene in questi casi sono scattati i controlli. «Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un'attenta e approfondita ispezione», spiega la Capitaneria, «durante la quale sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo. In tutto le non conformità riscontrate sono state 31, di cui ben 14 motivo di detenzione».

La nave non potrà lasciare il porto di Cagliari fino a quando «non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata