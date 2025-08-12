Una condotta danneggiata durante i lavori per la sistemazione della rete elettrica e parte del quartiere di San Benedetto resta senz’acqua. Disagi notevoli da ieri in pieno centro a Cagliari, dopo che durante i lavori per le nuove linee elettriche interrate in via Petrarca – all’altezza del semaforo all’incrocio con via San Benedetto e via Pergolesi – è stata rotta la condotta idrica.

Centinaia le utenze rimaste senz'acqua da circa 24 ore. E non è la prima volta nello stesso tratto, visto che già negli scorsi mesi si era verificata un'altra rottura sempre in via Petrarca. Per questa mattina è previsto l'avvio dei lavori di riparazione: un intervento, sulla tubatura in cemento-amianto, affidato a delle ditte specializzate.

Per garantire la sicurezza e limitare i disservizi, è stata temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua in via Petrarca e nelle strade limitrofe: tra queste via Machiavelli, via Tasso, via Pascoli, il tratto confinante di via Dante e il tratto di via San Benedetto.

Abbanoa conferma «l'impegno di contenere al minimo possibile i tempi di interruzione e riavviare il flusso idrico non appena le operazioni di riparazione saranno concluse. Anche in anticipo rispetto alla pianificazione iniziale, qualora le condizioni tecniche lo permettano». Al ripristino, potrebbero esserci problemi di pressione e torbidità dell'acqua.

(Unioneonline/r.sp.)

