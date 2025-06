Una classica serata d’estate si sta trasformando in una lunga attesa per centinaia di viaggiatori bloccati nelle sale d’imbarco dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. Il motivo? Non un guasto locale, ma un malfunzionamento che ha coinvolto il sistema radar del Centro di controllo d’area del Nord-Ovest Italia, da cui dipendono i movimenti aerei in quota su Lombardia, Piemonte e Liguria.

Il blocco, improvviso e imprevisto, è scattato nella tarda serata di oggi, costringendo gli aeroporti dell’area – tra cui Malpensa, Linate, Bergamo e Torino – a sospendere o limitare pesantemente decolli e atterraggi. Le conseguenze non hanno tardato ad abbattersi anche sulla Sardegna, con ritardi e cancellazioni a catena, in particolare nello scalo cagliaritano.

Il Cagliari-Bergamo operato da Ryanair, è stato infatti cancellato. Passeggeri in attesa, display degli orari che cambiano di minuto in minuto, bagagli in stallo e nervi tesi: la scena è quella di un déjà-vu da piena estate, quando un ingranaggio fuori posto in un sistema delicatissimo può causare una reazione a catena. Ma non è solo Cagliari a pagare il prezzo del guasto. Anche a Olbia, ad esempio, il volo delle 20.00 per Milano-Linate è stato dirottato su Pisa, mentre altre tratte attendono istruzioni in tempo reale dalla direzione operativa.

