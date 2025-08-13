Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scovata a sequestrata alle porte di Cagliari dal Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico assieme ai colleghi della Stazione di Sant’Avendrace e dell’XI Nucleo Elicotteri.

Un’area enorme, di circa 20mila metri quadri, in via dell’Agricoltura, piena di rifiuti pericolosi e non, che venivano anche sotterrati. Imballaggi con sostanze pericolose, veicoli fuori uso non bonificati e scarti di attività di costruzione e demolizione.

Gravissimo l’impatto sull’ambiente e sul territorio circostante, i carabinieri parlano di un danno ambientale per centinaia di migliaia di euro.

Gli investigatori sono riusciti a trovarla indagando sulle attività di alcune imprese edili con sede alle porte di Cagliari. Oltre al sequestro preventivo, tre persone sono state denunciate, tutte ritenute coinvolte nella gestione e nell’utilizzo di quell’area.

I proprietari delle società che insistono sul terreno sono invece stati diffidati a provvedere, a proprie spese, alla completa bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi. Una bonifica su cui vigileranno puntualmente i militari che si accerteranno del rispetto di tutte le prescrizioni

