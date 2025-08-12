Il nuovo giardino di via Roma supera lo skyline al Poetto. Almeno nella gara a (breve) distanza per la medaglia di angolo di città più fotografato ad agosto da turisti e cagliaritani. Ma anche per l’effetto sorpresa. Quello che regala la nuova via Roma, completamente libera e riaperta ad auto e pedoni da poco più di una settimana. «Sembra un’oasi in pieno centro», dice Ermanno Dessì, mentre mangia un gelato.

Novecento metri di basoli, prato («troppo poco», però), alberi e piante aromatiche, in mezzo a giochi, tavoli da ping pong, panchine, fontanelle (anche per cani e gatti) e aree fitness: quasi «un incantesimo di riqualificazione urbana», dice ancora il signor Ermanno, che divide la politica ma «al netto dei problemi di traffico» è promosso a pieni voti da cagliaritani e turisti.

La nuova via Roma a Cagliari

