Travolto da un'auto, con il conducente alla guida con una patente sospesa che è scappato senza prestare soccorso. È successo ieri mattina in via Grazia Deledda a Cagliari, con l'investito che è un settantasettenne residente nel capoluogo.

L’anziano, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Fortunatamente, come fa sapere la polizia locale, le sue condizioni non risultano al momento preoccupanti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. In tempi rapidi è riuscita a risalire al veicolo coinvolto e a rintracciare il conducente, convocato nella caserma di via Crespellani. Il responsabile ha ammesso quanto successo, inizialmente senza piena consapevolezza della gravità dell'accaduto.

Gli accertamenti hanno evidenziato come la patente fosse sospesa: per questo motivo scatta la denuncia per fuga e omissione di soccorso, mentre la patente gli sarà revocata. Si tratta del quarto caso analogo registrato dalla polizia locale di Cagliari, a partire dal mese di luglio.

(Unioneonline/r.sp.)

