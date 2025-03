Il dramma di oggi, con il ritrovamento del cadavere di una trentenne al largo della spiaggia di Cala Fighera, è l'ultima di una serie di tragedie avvenute tra Calamosca e la Sella del Diavolo, in un punto spettacolare di Cagliari ma ricco di insidie e difficilissimo da raggiungere anche per i soccorsi.

Il precedente dramma è avvenuto proprio a Cala Fighera, risalente a quasi due anni fa: 27 marzo 2023. Monica Perra, trentottenne di Selargius e appassionata di escursionismo e sport estremi, morì a seguito di un tragico volo di 50 metri. Il suo corpo venne avvistato da una coppia attorno alle 15.30, tra gli scogli, in un punto difficilissimo da raggiungere (come quasi tutti quelli della splendida zona).

Il 29 dicembre 2021, dopo due giorni in cui i soccorsi avevano setacciato la costa, fu trovato un militare di 41 anni, Fabio Argiolas, in un dirupo tra Calamosca e la Sella del Diavolo. Una zona che conosceva benissimo e che spesso utilizzava per allenarsi. Nuovamente a Cala Fighera nel 2008 Roberto Durzu, dentista di 51 anni, venne ritrovato tra le rocce dopo oltre 24 ore di disperate ricerche. Ai primi di novembre del 2006 il volo dalla scogliera di Calamosca di una Punto bianca con dentro Marco Locci, 42 anni di Cagliari e alla guida, e l'ex fidanzata Marilena Pizzadili, 34 anni di Pattada, entrambi morti.

In altre occasioni, invece, i soccorsi sono riusciti a salvare chi era precipitato. A Cala Fighera il caso più recente, del 9 aprile di un anno fa, con due ragazze sbalzate da un gommone e finite in acqua: a raggiungerle i sommozzatori dei vigili del fuoco, che le avevano individuate e portate in salvo (senza ferite).

Cala Fighera

Più indietro nel tempo – sempre a Cala Fighera – si ricorda uno scalatore caduto dal costone nel 2001, ricoverato in ospedale con ferite multiple e una frattura scomposta della caviglia. E lo stesso era accaduto nel 2021, per un'escursionista impegnata in un'arrampicata: anche qui, dopo il difficile salvataggio, il trasporto in ambulanza in ospedale.

(Unioneonline/r.sp.)

