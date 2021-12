Un volo di alcune decine di metri, in un dirupo tra Calamosca e la Sella del Diavolo, durante una corsa, uno dei tanti allenamenti che era solito fare in quei sentieri. È morto così Fabio Argiolas, 41 anni, il militare di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre.

È stata la madre, ieri sera, a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con il figlio. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Calamosca, conosciuta da Argiolas, atleta esperto. Il corpo è stato trovato verso le 11 dalle squadre di ricerca formate dai Vigili del fuoco, Protezione civile, gruppo Soccorso alpino, Guardia Costiera, personale dell'Esercito e dei Carabinieri.

(foto L'Unione Sarda)

Poi il trasferimento su un gommone nel porticciolo di Marina Piccola per un primo esame da parte del medico legale Roberto Demontis. È probabile che verrà disposta l'autopsia. L'ipotesi più probabile è quella della caduta, forse per una distrazione fatale, per un cedimento del terreno e per un infortunio. Argiolas è precipitato.

(foto L'Unione Sarda)

Il suo corpo è rimasto lì probabilmente per due giorni fino a stamattina. Enorme la disperazione dei familiari, degli amici sportivi che con lui condividevano allenamenti e gare, e dei colleghi del Battaglione trasmissione Gennargentu dove il caporal maggiore scelto prestava servizio da molti anni.

Nessuna autopsia prevista, il corpo sarà restituito ai familiari.

© Riproduzione riservata