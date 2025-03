Tragico ritrovamento a fine mattinata davanti a Cala Fighera a Cagliari: il personale delle motovedette della Guardia Costiera ha recuperato il corpo senza vita di una donna sui trent’anni, notato da alcune persone che hanno dato subito l’allarme.

L’aggiornamento: ieri la donna non era rientrata a casa, è precipitata dalla scogliera. Oggi trovato uno zainetto

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della stessa Capitaneria e degli investigatori della Squadra Mobile. Si attende anche un primo esame sul corpo che verrà effettuato dal medico legale Roberto Demontis per capire quali possano essere le cause della morte. Il corpo è stato portato in Capitaneria, in piazza Deffenu: secondo le risultanze dei primi accertamenti, non ci sarebbero segni di violenza.

L'arrivo del corpo in banchina al porto

La Capitaneria ha avviato le ricerche di un secondo corpo tra Calamosca e Cala Fighera. Oltre ai mezzi a mare, in volo anche l’elicottero della Guardia Costiera.

Dei testimoni avrebbero visto la ragazza in compagnia di un giovane, ma sulla sua presenza anche nei momenti immediatamente precedenti alla morte non ci sono certezze.

